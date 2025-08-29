Lecce-Milan Maçı Heyecan Veriyor

KARŞILAŞMA HAREKETLİLİĞİ RÜZGAR GİBİ ESİYOR

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Lecce– Milan karşılaşması, futbolseverlere büyük bir heyecan sunuyor. Mücadelenin yayın programı da gün ışığına çıktı. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın bağlantısına nasıl ulaşacaklarını haberimizin devamında öğrenebilir.

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN KANALLARI

Lecce ile Milan arasındaki Serie A maçı, 29 Ağustos Cuma günü yapılacak. Karşılaşmanın başlangıç düdüğü saat 21:45’te çalacak. İtalya Serie A’da heyecan verici bu karşılaşmaya Lecce ev sahipliği yapıyor. Maç, Via del Mare Stadyumu’nda gerçekleşecek. Lecce – Milan maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; S Sport 2 ise Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar aracılığıyla erişilebiliyor. Karşılaşma henüz başlamadığı için güncel bir skor bulunmuyor. Maç tamamlandığında sonuç bilgileri paylaşılacak.