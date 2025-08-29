Haberler

Lecce-Milan Maçı Heyecan Veriyor

KARŞILAŞMA HAREKETLİLİĞİ RÜZGAR GİBİ ESİYOR

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Lecce– Milan karşılaşması, futbolseverlere büyük bir heyecan sunuyor. Mücadelenin yayın programı da gün ışığına çıktı. Karşılaşmayı izlemek isteyenler, hangi kanalda yayınlanacağını ve canlı yayın bağlantısına nasıl ulaşacaklarını haberimizin devamında öğrenebilir.

MAÇIN DETAYLARI VE YAYIN KANALLARI

Lecce ile Milan arasındaki Serie A maçı, 29 Ağustos Cuma günü yapılacak. Karşılaşmanın başlangıç düdüğü saat 21:45’te çalacak. İtalya Serie A’da heyecan verici bu karşılaşmaya Lecce ev sahipliği yapıyor. Maç, Via del Mare Stadyumu’nda gerçekleşecek. Lecce – Milan maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1 ve S Sport 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, uydu ve internet üzerinden şifreli yayın yaparken; S Sport 2 ise Kablo TV 241, Turkcell TV+ 78 ve Vodafone TV 12 numaralı kanallar aracılığıyla erişilebiliyor. Karşılaşma henüz başlamadığı için güncel bir skor bulunmuyor. Maç tamamlandığında sonuç bilgileri paylaşılacak.

Çorum’da Kayıp Altınlar Sahibine Ulaştırıldı

Çorum'da bir vatandaş, yol kenarında bulduğu altınları yetkililere teslim etti. Emekli öğretmen, kaybettiği altınlarına kavuşmanın sevincini yaşadı.
Galatasaray, Çaykur Rizespor’u Konuk Ediyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21:30'da Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. İki takımın muhtemel 11'leri bekleniyor.

