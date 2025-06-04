Lee Jae-myung, Birleşik Hükümet Vurgusu Yaptı

LEE JAE-MYUNG’UN YEMİN TÖRENİ

Güney Kore’de Devlet Başkanı olarak göreve başlayan Lee Jae-myung, Ulusal Meclis’te düzenlenen yemin töreninde yaptığı konuşmada ulusun birliğini sağlama, ekonomiyi güçlendirme ve ulusal çıkarlar doğrultusunda pragmatik bir dış politika izleme taahhüdünde bulundu. “Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesin kucaklayacağı ve her vatandaşa hizmet eden bir başkan olacağım” dedi. Seçim zaferi ile resmi görevine başlamasıyla birlik mesajı veren Lee, halkın her kesimini kucaklayacağını tekrarladı. Ayrıca, “Bölünme siyasetine son veren bir başkan olacağım. Krizi, ulusal birliği itici güç olarak kullanarak aşacağım” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK VE ADİL HÜKÜMET SÖZÜ

Lee, “Yeni Demokrat Parti hükümeti, adil ve birleşik bir hükümet olacak. Aynı zamanda esnek ve pragmatik bir hükümet olacak. Güncelliğini yitirmiş ideolojileri tarihin sayfalarına gömelim” şeklinde konuştu. Önceki Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’un politikalarını eleştirerek, “Siyasi çekişme aracına indirgenmiş olan güvenliği ve barışı yeniden sağlamanın yanı sıra, kayıtsızlık, yetersizlik ve sorumsuzluk nedeniyle zarar gören geçim kaynaklarını ve ekonomiyi yeniden inşa etmenin zamanı geldi” dedi.

EKONOMİDE PRAGMATİZM VURGUSU

Lee, ekonomi alanında büyümeyi ve yapay zeka ile yarı iletkenler gibi gelişmiş teknolojileri desteklemeyi hedeflediğini ifade ederek, “Kontrol eden ve yöneten değil, destekleyen ve teşvik eden bir hükümet kuracağım” diye belirtti. Dış politikada ise ulusal çıkarlar temelinde bir yaklaşım benimseyeceğini ve “Güney Kore-ABD ittifakına dayalı Güney Kore-ABD-Japonya işbirliğini güçlendireceğiz” sözlerini verdi. Kuzey Kore tehdidine karşı güçlü bir caydırıcılık gerektiğini fakat diyalog kapısını açık tutarak iletişim kanallarını açacaklarını açıkladı.

RESMİ TÖREN TARİHİ

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, 17 Temmuz’da “Atama Töreni” düzenleneceğini açıkladı. Lee’nin “halkın başkanı atadığı” inancını yansıtacak törenin Anayasa Günü’nde yapılacağı belirtildi. Güney Kore, önceki Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’un görevden alınmasından sonra erken seçime gitmek zorunda kalmıştı. 3 Aralık’ta ilan edilen sıkıyönetim sonrası yapılan seçimde, Demokratik Parti adayı Lee Jae-myung oyların yüzde 49,42’sini alarak yeni Devlet Başkanı oldu. İktidardaki Halkın Gücü Partisi adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15 oranında oy aldı.