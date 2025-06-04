Lee Jae-myung Göreve Başladı

YENİ DEVLET BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI

Güney Kore’nin yeni devlet başkanı Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu’nun çarşamba günü gerçekleştirdiği seçim zaferinin onaylanmasının ardından 5 yıllık görev sürecine resmen başladı. Lee Jae-myung, selefinin aralık ayında başarısız olan sıkıyönetim girişiminin sonrasında düzenlenen ara seçimde, geçiş süreci olmaksızın göreve seçilmiş durumda.

SEÇİM SONUÇLARI

Liberal Demokrat Parti’nin adayı olarak seçime katılan Lee, oyların yüzde 49,42’sini alarak erken seçimi kazanmayı başardı. Lee’nin en yakın rakibi olan Muhafazakar Halk Gücü Partisi adayı Kim Moon-su ise yüzde 41,15’te kalarak seçimlerden geride ayrıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri bu gelişmeleri Beijing’den bildiriyor.