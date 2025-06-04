Lee Jae-myung, Güney Kore Devlet Başkanı

YENİ DEVLET BAŞKANI LEE’NİN KONUŞMASI

Yonhap’ın haberine göre, Lee, Ulusal Meclis’te düzenlenen yemin töreni sonrasında gerçekleştirdiği konuşmada, ülkedeki siyasi kriz sebebiyle bölünen toplumu birleştirecek, ekonomiyi canlandıracak ve dış politikada ulusal çıkarlara odaklanan pragmatik bir diplomasi izleyeceği mesajını verdi. 5 yıllık görev süresine resmi olarak başlayan Lee, ilk konuşmasında Güney Kore halkına hitaben, “Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım.” dedi. Lee, eski Devlet Başkanı Yoon’un sıkı yönetim ilanı ve arkasından gelen azil sürecinin neden olduğu siyasi krizin yarattığı derin bölünmüşlüğü gidermeye söz verdi.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKA VURGUSU

Lee, ekonomide pragmatik ve piyasa odaklı bir yaklaşımı benimseyerek büyümeyi canlandıracaklarını ve ileri teknolojileri güçlendireceklerini vurguladı. Dış politikada ise ulusal çıkarları merkez alacak ve değişen ekonomik ve güvenlik koşullarının neden olduğu sorunlarla ilgilenecek pragmatik bir diplomasi izleyeceklerini belirtti. Lee, Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına bağlı kalacaklarını ifade ederken, Japonya’nın dahil olduğu üçlü işbirliğini geliştireceklerini ve komşu ülkelerle ilişkilerde pratik ve ulusal çıkar temelli bir yaklaşım sergileyeceklerini aktardı.

KUZey KORE İLE DIALOG

Kuzey Kore’den gelen tehditlere karşı güçlü bir caydırıcılık gerektiğini dile getiren Lee, Pyongyang yönetimiyle diyalog kapısını da açık bıraktı. Lee, “Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalogla işbirliği arayışında olacağız.” dedi. Yemin törenine yasama, yürütme ve yargı erklerinin başındaki yetkililer, kabine üyeleri ve milletvekilleri katıldı fakat yabancı misyon temsilcileri davet edilmedi. Lee, tören öncesinde Seul Ulusal Mezarlığı’na giderek savaşlarda hayatını kaybeden Kore askerleri için saygı duruşunda bulundu.

SEÇİM SONUÇLARI VE GEÇİŞ SÜRECİ

Yeni seçilen Devlet Başkanı, Başkomutan olarak Genel Kurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo ile görüşerek bilgi aldı ve orduya hazırlıklı olma talimatı verdi. Lee, dün yapılan seçimleri kazanmıştı. Ulusal Seçim Komisyonu, sabah yaptığı toplantının ardından, dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçiminde Lee’nin galip geldiğini açıkladı. Resmi sonuçlara göre Lee, oyların yüzde 49,42’sini kazanırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy aldı. Seçimler, devlet başkanının azli nedeniyle düzenlendiğinden, yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci olmadan derhal göreve başladı ve başkomutanlık dahil devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan devraldı.

YONUN SIKIYönetim İLANI VE AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, fakat Meclisin bu kararı kaldırması ve Bakanlar Kurulu onayı ile geri adım atmak zorunda kalmıştı. Ulusal Meclisin 14 Aralık 2024’te yaptığı oylamada azil istenen Yoon, Anayasa Mahkemesinin hakkında vereceği karara kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan’da verdiği kararda Ulusal Meclisin azil istemini kabul ederek, Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı. Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek için erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vererek kabineyi 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak belirleme yönünde karar almaya yönlendirmişti.