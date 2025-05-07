Lee Jae-myung Kripto ETF Vaadı Verdi

LEE JAE-MYUNG’UN KRİPTO PARA VAATLERİ

Güney Kore’nin sol kanat Demokratik Parti başkan adayı Lee Jae-myung, yaptığı açıklamada, spot kripto para ETF’lerini tanıtma ve güvenli bir sanal varlık yatırım ortamı için bütünleşmiş bir izleme sistemi kurma sözü verdi. Seçim araştırmalarında yaklaşık yüzde 50’lik bir seçilme oranıyla önde giden Lee, bu vaadi özellikle Güney Kore’nin genç neslinin varlıklarını artırabilmesi için sunduğunu ifade etti.

KİM MOON-SOO’NUN RAKİBİ OLARAK VAATLERİ

Güney Kore’de geçen ay sağ kanat partiden eski Başkan Yoon Suk-yeol’un görevden alınmasının ardından, 3 Haziran’da gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri öncesinde kripto düzenlemeleri önemli bir gündem maddesi haline geldi. Merkeziyetsiz tahmin piyasası platformu Polymarket, Lee’nin zaferi için yüzde 87’lik bir olasılık gösteriyor. Aday Lee, “Gençlerin şu anda karşılaştığı zorluklar bireysel sorunlar değildir. Bunlar, toplumun genelinde fırsatların eksikliğinden kaynaklanan yapısal bir krizdir.” şeklinde konuştu. Lee’nin kripto ETF vaadi dışında, gençler için faiz getiren yeni bir tasarruf programı ve finansal planlama programı da yer alıyor.

SPOT KRİPTO ETF’LERİ ÜZERİNDEN POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ OLASI

Güney Kore’nin Finansal Hizmetler Komisyonu (FSC), şu anda spot kripto ETF’lerin yerel olarak ihraç edilmesine veya işlem görmesine izin vermiyor. Kurum, geçen yıl Bitcoin veya diğer kripto paraların bu ürünler için temel varlık olarak kullanılmasının yasal bir dayanaktan yoksun olduğu sonucuna varmıştı. Lee’nin sağ kanat rakibi Kim Moon-soo da kripto ETF’ler üzerindeki fiili yasağı kaldırma vaadinde bulunuyor. Bu durum, seçim sonucu ne olursa olsun, Güney Kore’nin kripto düzenlemelerinde bir yumuşama yaşanabileceğine işaret ediyor. Çarşamba günü yapılan bir toplantıda, FSC Başkanı Kim Byung-hwan, kurumun spot kripto ETF’lerle ilgili seçim vaatleriyle hemfikir olduğunu ve gelecek yönetimle konu hakkında görüşeceğini aktardı.

GÜNEY KORE’NİN KRİPTO PAZARI POTANSİYELİ

Lee’nin bu vaadi, gelişen Güney Kore kripto piyasasının daha da büyümesine katkıda bulunabilir. Ülke, kripto para adaptasyonunda dünya liderleri arasında yer alıyor ve spot ETF’lerin onaylanması, kurumsal yatırımcıların piyasaya daha kolay erişimini sağlayarak kripto varlıklara olan talebi artırabilir. Bu bağlamda, Lee’nin önerileri, kripto yatırımcıları ve genç nesil için önemli fırsatlar sunuyor.