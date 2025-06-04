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Lee Jae-myung Seçimi Kazandı, Yoon Anıldı

SEÇİM SONUÇLARI AÇIKLANDI

Güney Kore’de, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden azledilmesinin sonrasında gerçekleştirilen seçimde, ana muhalefet partisi Demokratik Parti’nin (DP) adayı Lee Jae-myung galip geldi. Ulusal Seçim Komisyonu, yapılan toplantının ardından Lee’nin seçimi kazandığını duyurdu. Resmi sonuçlara göre, Lee, oyların yüzde 49,42’sini alırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oy elde etti. Seçimlerin, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlenmesi nedeniyle yeni seçilen Devlet Başkanı Lee, geçiş süreci beklemeden hemen görevine başladı. Lee, başkomutanlık ve diğer devlet başkanlığı yetkilerini, Devlet Başkanlığına vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan devraldı. Yeni Devlet Başkanı için yerel saatle 11.00’de Ulusal Meclis’te yemin töreni yapılacak.

Yoon’un Sıkıyönetim İlanı ve Azil Süreci

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etti. Ancak Meclis bu kararı kaldırarak Bakanlar Kurulunun onayıyla Yoon’un geri adım atmasına neden oldu. Ulusal Meclis, 14 Aralık 2024’te yapılan oylamada Yoon’un azlini istemiş, Anayasa Mahkemesi ise hakkında vereceği karara dek Yoon’u geçici olarak görevden uzaklaştırmıştı. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın ardından 4 Nisan’da, Ulusal Meclisin azil isteğini kabul etmiş ve Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasını onaylamıştı. Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek amacıyla erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar vermiş ve kabine seçim tarihi olarak 3 Haziran’ı belirlemişti.

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