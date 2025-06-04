Lee Jae-myung Yemin Töreniyle Göreve Başladı

LEE JAE-MYUNG GÖREVİNE BAŞLADI

Güney Kore’de eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ün görevden azledilmesinin ardından düzenlenen seçimde ana muhalefetteki Demokratik Parti’nin adayı Lee Jae-myung, Ulusal Meclis’te yemin ederek resmi görevine başladı. Yonhap’ın verdiği bilgiye göre, Lee, yemin töreninin ardından yaptığı konuşmada, siyasi krizle bölünen ülkeyi birleştirme, ekonomiyi canlandırma ve dış politikada ulusal çıkarlara dayalı pragmatik diplomasi izleme taahhüdünde bulundu. 5 yıllık görev dönemine resmi olarak başlayan Lee, “Bu seçimde kimi desteklemiş olursanız olun, herkesi kucaklayan, tüm vatandaşlara hizmet eden bir devlet başkanı olacağım.” dedi. Lee, eski lider Yoon’un sıkı yönetim ilanı ve azil sürecinin yarattığı siyasi kriz nedeniyle bölünen ülkeyi birleştirme sözü verdi.

EKONOMİ VE DIŞ POLİTİKADA YENİ STRATEJİLER

Lee, ekonomide pragmatik ve piyasa odaklı bir yaklaşımı benimseyerek büyümeyi canlandıracaklarını, ileri teknolojileri güçlendireceklerini belirtti. Dış politikada ise ulusal çıkarları merkeze alan pragmatik bir diplomasi izleme sözü verdi. Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına bağlılığını vurgulayan Lee, Japonya’nın da dahil olduğu üçlü işbirliğini geliştireceklerini, komşu ülkelerle ilişkilerde pratik ve ulusal çıkar odaklı bir yaklaşımı izleyeceklerini ifade etti.

KUZey KORE İLE DİYALOGA AÇIK

Lee, Kuzey Kore’nin oluşturduğu tehditlere karşı güçlü bir caydırıcılığın önemli olduğunu ve Pyongyang yönetimiyle diyaloğa kapı araladığını belirtti. “Kore Yarımadası’nda kalıcı barışı inşa etmek için Kuzey (Kore) ile iletişim kanalları açacak ve diyalog ve işbirliği arayışında olacağız.” şeklinde konuştu. Yemin törenine yasama, yürütme ve yargı erklerinin başındaki yetkililer ile milletvekilleri katılırken, yabancı misyon temsilcileri davet edilmedi. Lee, ayrıyeten tören öncesinde Seul Ulusal Mezarlığı’na giderek, savaşta hayatını kaybeden Kore askerleri için saygı duruşunda bulundu.

SEÇİMLER VE GÖREVE BAŞLAMA

Yeni seçilen Devlet Başkanı, Başkomutan sıfatıyla Genel Kurmay Başkanı Oramiral Kim Myung-soo ile görüşerek bilgi aldı ve orduya hazırlıklı olma talimatı verdi. Lee, dünkü seçimleri kazanırken, Ulusal Seçim Komisyonu sabah yaptığı toplantının ardından Lee’nin kazandığını resmen açıkladı. Resmi sonuçlara göre, Lee, oyların yüzde 49,42’sini alırken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi adayı Kim Moon-soo yüzde 41,15 oyda kaldı. Seçimler, devlet başkanının azli sebebiyle düzenlendiği için Lee, geçiş süreci olmadan hemen göreve başladı ve devlet başkanlığı yetkilerini, vekalet eden Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan devraldı.

YUN SUK YEOL’UN AZİL SÜRECİ

Dönemin Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024’te “muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı” iddiasıyla sıkıyönetim ilan etmiş, ancak Meclis bu kararı geri alarak Yoon’un geri adım atmasına neden olmuştu. Ulusal Meclis’in 14 Aralık 2024’teki oylamada azli istenen Yoon, Anayasa Mahkemesi’nin kararına kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı. Anayasa Mahkemesi 4 Nisan’da, Yoon’un sıkıyönetim ilanı nedeniyle görevden alınmasının onaylanmasına karar vermişti. Mahkeme, yeni devlet başkanını belirlemek amacıyla erken seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına hükmetmiş, kabine ise 3 Haziran’ı seçim tarihi olarak belirlemişti.