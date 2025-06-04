Lee Jae-myung, Yeni Devlet Başkanı Oldu

GÜNEY KORE’DE YENİ DEVLET BAŞKANI GÖREVİNE BAŞLADI

Güney Kore’deki erken seçimlerin sonucunda ülkenin yeni devlet başkanı olmayı başaran Lee Jae-myung, Ulusal Seçim Komisyonu’nun seçim zaferini onaylamasıyla birlikte 5 yıllık görevine resmi olarak başlamış oldu. Erken seçimle birlikte yaşanan siyasi belirsizlik sona erdi. Lee Jae-myung, oyların yüzde 49,42’sini alarak devlet başkanı seçilen Demokratik Parti (DP) adayı olarak ön plana çıktı.

GEÇİŞ SÜRECİ VE YEMİN TÖRENİ

Seçim, önceki devlet başkanının görevden azli nedeniyle düzenlendiği için Lee, geçiş sürecine tabi olmadan başkomutanlık dahil tüm devlet başkanlığı yetkilerini devraldı. Yeni devleti yönetecek olan Lee, bu yetkileri Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Lee Ju-ho’dan aldı. Yerel saat ile 11.00’de Ulusal Meclis’te bir yemin töreni düzenlenmesi planlanıyor.

SİYASİ BELİRSİZLİK SON BULDU

Güney Kore, devlet başkanının görevden alınmasından sonra 60 gün içinde zorunlu erken seçime gitme yasasına göre sandık başına gitmişti. Aşırı siyasi gerginlikler sonrasında, önceki Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol’un 3 Aralık’ta “Muhalefetin devlet aleyhinde faaliyetlerde bulunduğu” gerekçesiyle sıkıyönetim ilanıyla görevden alındığı belirtiliyor. Resmi seçim sonuçlarına göre, Lee Jae-myung, oyların yüzde 49,42’sini alarak galip gelirken, iktidardaki Halkın Gücü Partisi (PPP) adayı Kim Moon-soo ise yüzde 41,15 oranında oy aldı.