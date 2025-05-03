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Leeds United, Premier Lig’e Yükseldi

LEEDS UNITED’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Leeds United, Championship’te topladığı 100 puanla ligi lider tamamlayarak Premier Lig’e yükseldi. Takım, sezonun 46. ve son hafta maçında Plymouth’u 2-1 yenerek bu başarıyı elde etti. Maçın bitiminde oyuncular ve taraftar büyük bir sevinç içinde buluşmuşken, teknik direktör Daniel Farke’nin yedek kulübesinde düşünceli bir şekilde oturması dikkat çekti.

FARKE’İN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU

Takımın Premier Lig’e yükselişi sırasında kameralar, Farke’yi yedek kulübesinde yalnız başına otururken görüntüledi. Farke, takımının sevinç kutlamalarına katılmadan önce yanlarında görülmedi. Bu durum, Leeds United yönetiminin uzun süredir yeni bir teknik direktör arayışında olduğu iddialarıyla ilişkilendirildi. Farke’nin bu tavrı, sosyal medyada geniş bir şekilde konuşuldu ve başta İngiltere olmak üzere büyük yankı uyandırdı.

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