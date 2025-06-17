Haberler

Leeds United, Semih Kılıçsoy’u istiyor

BEŞİKTAŞ’IN YILDIZINA PREMIER LİG TALİBİ

Süper Lig’in önemli takımlarından Beşiktaş’ın 19 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy’a Premier Lig’den beklenmeyen bir talip çıktı. TEAMtalk’ın aktardığı bilgilere göre, Championship’te şampiyon olarak Premier Lig’e yükselen Leeds United, transfer listesine Kılıçsoy’u aldı. Teknik direktör Daniel Farke yönetimindeki İngiliz kulübü, genç golcüyü gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Leeds United’ın Semih Kılıçsoy’u uzun süredir takip ettiği ve bu transfer için 21 milyon euro bütçe ayırdığı belirtildi.

LEEDS UNITED’IN TRANSFER HEDEFLERİ

Semih Kılıçsoy dışında Leeds United’ın transfer hedefleri arasında Fulham’dan Rodrigo Muniz ve Union SG’de forma giyen Noah Sadiki’nin de bulunduğu ifade edildi. Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla 47 maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 19’unda ilk 11’de başladı. Genç yıldız, oynadığı süre içerisinde 4 gol atıp 3 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

İtalya’nın Roma’sında Protesto Yürüyüşü Yapıldı

Roma'da Filistin destekçileri, İsrail Büyükelçiliği önünde Gazze'deki eylemleri protesto etmek için büyük bir yürüyüş gerçekleştirdi. Güvenlik önlemleri artırıldı ve sloganlar atıldı.
Haberler

Fransa Başkandan Uyarı: İran’da Kaos!

Cumhurbaşkanı Macron, G7 Zirvesi'nde İran'daki rejim değişikliği çabalarının Orta Doğu'da ciddi karışıklıklar yaratabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.