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Leeds United Ve Burnley Yükseldi

LEEDS UNITED VE BURNLEY’NİN BAŞARISI

Leeds United ve Burnley, İngiltere Premier Lig’e yükselmeyi başardı. İngiltere 2. futbol Ligi’nin (Championship) 44. hafta maçında, evinde Stoke City’yi 6-0 gibi etkileyici bir skorla yenen Leeds United, aynı zamanda Sheffield United’ı 2-1 mağlup eden Burnley ile birlikte, ligdeki bitime sadece 2 hafta kala Premier Lig’e terfi etmeyi garanti altına aldı.

PUNTA DURUMLARI

Lider konumundaki Leeds United ve ikinci sırada yer alan Burnley, toplamda 94 puan topladı. Bu iki takım, üçüncü sıradaki Sheffield United’ın 8 puan önünde bulunuyor. Premier Lig’e yükseklik mücadelesinde sağlam bir adım atan Leeds United ve Burnley, taraftarlarını mutlu ediyor.

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