Leeds United ve Burnley Yükseldi

İNGİLTERE CHAMPIONSHIP’DE YÜKSELİŞ

İngiltere Championship’te Leeds United ile Burnley, ligin sona ermesine 2 hafta kala Premier League’e yükselmeyi başardı. Şu an için İngiltere Premier Lig’e katılacak takımlar belli oldu. Championship’in 44. haftasında Leeds United, Stoke City’yi 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Burnley ise en yakın rakibi Sheffield United’ı 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

PUNAN FARKI 8 OLDU

Bu sonuçlarla birlikte her iki takım, 3. sıradaki Sheffield United ile puan farkını 8’e çıkardı ve toplamda 94 puanla Premier Lig’e yükselmeyi garantilediler. Burnley, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de mücadele ederken, Leeds United ise 2 yıl aradan sonra ligdeki yerini aldı.