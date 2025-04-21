Leeds United Ve Burnley Yükseldi

PREMIER LİG’E YÜKSELİŞ GARANTİLENDİ

Leeds United ve Burnley, İngiltere Premier Lig’e yükselmeyi başardı. İngiltere 2. futbol Ligi olan Championship’te 44. haftada, Leeds United, Stoke City’yi 6-0 gibi farklı bir skorla yenerek başarı sağladı. Aynı zamanda Burnley de Sheffield United’ı 2-1 mağlup ederek, ligdeki yükselişini pekiştirdi. İki takım, ligdeki bitime 2 hafta kala Premier Lig’e katılmayı garantilemiş durumda.

LİDERLİK VE PUAN DURUMU

Leeds United lider konumda bulunuyor ve şu an 94 puan topladı. Burnley ise ikinci sıradaki yerini koruyor ve aynı puana sahip. Üçüncü sıradaki Sheffield United, 86 puanda bulunuyor ve bu noktada Leeds ve Burnley’in 8 puan gerisinde kalıyor. Bu durum, Leeds United ve Burnley’in başarılarının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.