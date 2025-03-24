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Leganes’ten Göktürk Efe Görgün’e Transfer Teklifi

İSPANYOL EKİPLERİ GÖKTÜRK EFE GÖRGÜN İÇİN HAREKETE GEÇTİ

İspanya La Liga temsilcisi Leganes, 2007 doğumlu ve Menemen FK U-17 forması giyen Göktürk Efe Görgün için resmi bir teklif sundu. Göktürk Efe Görgün, kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkiide oynuyor? TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Menemen FK’nın U-17 kadrosunda yer alan bu yetenek, İspanyol kulüplerinin dikkatini çekti.

GENÇ YETENEK MENEMEN FK’DA YETİŞİYOR

Galatasaray altyapısında eğitim alan ve ailesiyle birlikte İzmir’e taşınan 17 yaşındaki stoper, şu anda futbol kariyerini Menemen FK’da sürdürüyor. Kısa zamanda sergilediği performansla dikkate değer bir gelişim gösteren Göktürk Efe, takımın kaptanlığına kadar yükseldi. Sol ayaklı bir stoper olan bu futbolcu için La Liga ekibi Leganes’in resmi bir teklif yaptığı biliniyor.

TRANSFER GELİŞMELERİ BEKLENTİ YARATIYOR

İzmir ekibi Menemen FK, Leganes’in teklifine henüz cevap vermedi. Göktürk Efe Görgün’ün transfer süreci ve bundan sonraki adımlar merakla bekleniyor. Özellikle 1.90 boyundaki savunmacının yanında, bir başka İspanyol ekibi olan Levante’nin de Göktürk Efe’yi izlediği bildiriliyor. Sezon sonunda Levante’nin resmi girişimlerde bulunacağı ifade ediliyor. Öte yandan Menemen FK’nın, U-17 Ligi’nin sona ermesinin ardından Göktürk Efe Görgün ile profesyonel bir sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Göktürk Efe Görgün, 2024-2025 sezonunda U-17 formasıyla toplamda 19 maça çıkıp, 2 gol atarak olumlu bir performans sergiledi. Genç futbolcu, gelecekteki potansiyeliyle de futbol dünyasında adından söz ettirmeyi hedefliyor.

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