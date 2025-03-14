Legoland Shanghai Parkı İnşaatı Hızlandı

İNŞAAT HIZ KAZANIYOR

SHANGHAİ, 14 Mart (Xinhua) — LEGOLAND Shanghai Eğlence Merkezi’nin inşaatı, dünyanın en büyük LEGO Minifigürü olan DADA’nın yerleştirilmesiyle hızlanıyor. 26 metre yüksekliği ve 136 ton ağırlığıyla dikkat çeken DADA, eğlence merkezinin önemli bir parçası. Eğlence merkezinden yapılan perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Shanghai’nin Jinshan bölgesinde yer alan ve 318.000 metrekare alanı kapsayan tesis, 2-12 yaş arası çocuklar ve aileleri için bir LEGO tema parkı ve otel destinasyonu olarak işlev görecek. Ayrıca, 75’in üzerinde interaktif tur, gösteri ve atraksiyon ile binlerce LEGO modeli, bu yaz yapılacak büyük açılışta ziyaretçilerini bekliyor.

PROJENİN GELİŞİMİ

Şu an itibarıyla kurulumu tamamlanan tesisin yüzde 80’inin inşaatı tamamlandı. Tur kurulumu ve testleri hızla devam ediyor. LEGOLAND Parkları için dünyada bir ilk olan BÜYÜK LEGO Hız Treni ve LEGO Monkie Kid Çiçek Meyve Dağı Macerası yerleştirildi ve şu anda kullanıma hazır hale getirilme aşamasında. Ayrıca, parkta bina cephelerinin yüzde 85’i tamamlandı. LEGOLAND Oteli’nin dış dekorasyon ve iç kurulum çalışmaları ise son aşamaya geldi ve iç dekorasyon aşamasına geçiş yapılacak.

YEŞİL ALANLARIN GELİŞİMİ

Tesiste, 200’den fazla türde toplam 3.161 ağaç dikilmesi planlanıyor ve bu ağaçların yaklaşık yüzde 50’si şu an itibarıyla dikildi. Bu projede, yüzde 97’si teslim edilmiş ve yerinde monte edilmekte olan 85 milyondan fazla LEGO yapım parçası kullanılarak inşa edilecek 2.889 LEGO modeli de yer alacak.