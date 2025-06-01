Legoland Shanghai, Ziyaretçilere Açıldı

LEGOLAND SHANGHAİ’DA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU
Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, 31 Mayıs 2025 tarihinde kapılarını ziyaretçilere açarak deneme sürecine girdi. Merkez, 5 Temmuz’daki resmi açılış öncesi son hazırlıklar kapsamında, cumartesi günü ilk misafirlerini ağırladı.
AÇILIŞA HAZIRLIK SÜRECİ
Shanghai’ın doğusunda yer alan Legoland Shanghai Eğlence Merkezi, açılışına sayılı günler kala tatlı bir heyecan yaşıyor. Ziyaretçiler, eğlence merkezinin sunduğu çeşitli aktiviteleri deneyimleme fırsatı buldu.