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Leipzig, Romulo Cardoso’yu İstiyor

LEIPZIG, ROMULO İÇİN TEKLİF YAPTI

Onur ATIŞ / İZMİR, Süper Lig takımlarından Göztepe’de transferin ön plandaki isimlerinden olan Brezilyalı golcü Romulo Cardoso’ya Bundesliga ekiplerinden Leipzig talip oldu. Alman kulübünün sarı-kırmızılı yönetime 12 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi. Sport Rebuplic şirketinin ise Romulo için Leipzig’e herhangi bir cevap vermediği ifade ediliyor.

ROMULO’YA TALİP OLAN KULÜPLER

Göztepe’de 1.5 sezonda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki golcü, birçok kulübün radarına girmiş durumda. Leipzig dışında Romulo için Hollanda’dan Ajax ve Feyenoord, İtalya’dan Roma, Fransa’dan Monaco, İngiltere’den Fulham ve Belçika’dan Anderlecht da ilgileniyor.

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