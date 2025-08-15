Leipzig, Romulo’yu 5 yıllığına transfer etti

LEIPZIG, ROMULO İLE ANLAŞTI

Almanya Bundesliga’nın temsilcilerinden Leipzig, Göztepe’den Brezilyalı forvet Romulo’yu kadrosuna kattı. Leipzig yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

ROMULO’NUN HEDEFLERİ

Imzaların atılmasının ardından Romulo, Bundesliga’nın dünyanın en güçlü ve heyecanlı liglerinden biri olduğunu belirtti. Kendini en yüksek seviyede kanıtlamak istediğini vurgulayan Romulo, “Leipzig’de gol ve asistler yaparak takımın hedeflerine ulaşması için her şeyi yapacağım” dedi. Ayrıca, Leipzig ailesinin bir parçası olmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

GÖZTEPE’DEN VEDA

İzmir temsilcisi Göztepe de Romulo’ya veda ederek, “Oyuncumuz Romulo Cardoso’nun Almanya kulübü RB Leipzig’e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Romulo Cardoso’ya kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz” şeklinde bir paylaşım yaptı. Romulo, Göztepe formasıyla çıktığı 46 maçta 22 gol atarak dikkat çekti.