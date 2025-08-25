Leman Sam, Yalova’da sahne aldı

Haberler

UNUTULMAZ SESLER SAHNEDEN YALOVA’YA SESLENİYOR

Özgün müziğin efsane isimlerinden biri olan Leman Sam, Yalova Barış Manço Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Konsere yoğun ilgi gösterildiği gibi, sanatçının mekânın hijyen koşullarına yönelik sert eleştirileri de dikkat çekti. Konser sırasında, Sam, seyircilerin dikkatini amfi içerisindeki temizlik eksikliklerine çekerek özellikle tuvaletlerin hijyenine vurgu yaptı.

BELEDİYENİN TEMİZLİK ANLAYIŞINA SERT TEPKİ

Tecrübeli sanatçı, “Burası mutlaka belediyenin kültür merkezi herhalde. Ben hiç tavsiye etmem, umarım çişiniz gelmez, tuvalete gitmezsiniz. Hayatımda böyle bir şey görmedim” sözleriyle şaşkınlığını ifade etti. Bu sözler izleyicilerden büyük bir alkışla destek buldu. Birçok kişi, konser alanlarının sadece müzik deneyimi değil, aynı zamanda temizliği ile de keyif vermesi gerektiğini öne sürdü. Sam’in bu tepkisi, sanatçıların sahne dışında da toplumsal meselelere karşı duyarlılık gösterdiğine dair bir örnek olarak değerlendirildi.

Trafikte Tartışma, Şoför Tekme Attı

Ankara'nın Sincan ilçesinde dolmuş şoförü, otomobil sürücüsüyle yaşadığı tartışmada aracının aynasına tekme attı. O anlar kaydedilirken, polis inceleme başlattı ve şoförün ehliyetine el koydu.
Turka Markası, 2027-2047 Dönemi Araç Muayenesini Yürütecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2027-2047 yılları arasında araç muayene hizmetlerini sağlamak için MOI Ortak Girişim Grubu ile anlaşma imzaladı. Yeniliklerle vatandaş memnuniyeti hedefleniyor.

