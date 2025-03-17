Lemina’dan Fenerbahçe’ye “Fener Ağlama” Çıkışı

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI SONUCU

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalıyor. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile puan farkı 9’a çıkıyor.

LEMINA’NIN TEPKİSİ TEPKİ ÇEKİYOR

Karşılaşma sonrasında sarı-kırmızılı oyuncu Mario Lemina’nın sosyal medyada paylaşılan bir videosu Fenerbahçelileri kızdırıyor. Lemina, “Belki maçla ilgili bir şeyler söylemek istersin?” sorusuna “Fener Ağlama” diyerek yanıt veriyor. Tecrübeli orta sahanın bu anlarına dair video, kısa sürede viral haline geliyor ve birçok etkileşim alıyor.