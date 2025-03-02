Lemina’dan Mourinho’nun Açıklamalarına Yanıt

GALATASARAY’DAN LEMINA’NIN AÇIKLAMALARI

Galatasaray’a devre arasında katılan Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından Mourinho’nun sarı-kırmızılı camia tarafından “ırkçılık” olarak değerlendirilen sözlerine dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Lemina, Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleşen maç sonrası Beyaz TV’ye verdiği röportajda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho hakkında gelen sorulara yanıt verdi.

MOURINHO HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Gabónlu futbolcu, “Mourinho’nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho’yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?” şeklindeki soru üzerine “Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa Mourinho’nun karakteri o biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz” yanıtını verdi.

JOSE MOURINHO’NUN SÖZLERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından “Yusuf Akçiçek’i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi’nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella’nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil.” ifadelerini kullanmıştı.