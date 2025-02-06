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Spor

Lemina Galatasaray’a Transfer Oldu: İstanbul’da

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GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ

Galatasaray, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata’dan sonra Mario Lemina ile 3. transferini gerçekleştirdi. Gabonlu orta saha oyuncusu, İngiltere’nin Wolverhampton takımından 2.5 milyon Euro karşılığında transfer edildi. Dün İstanbul’a gelen Lemina, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

LİGDEKİ DENEYİMİ

2019-20 sezonunda sarı kırmızılı formayı giymiş olan Lemina, Atatürk Havalimanı’nda basına yaptığı açıklamada, “2020’de buradan ayrılırken ‘Bu hikaye bitmedi’ demiştim. Hikayeyi tamamlamanın zamanı geldi. Evime döndüğüm için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Lemina’nın bu açıklaması, Galatasaray taraftarında heyecan yarattı.

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