Lemina, Galatasaray’da Kalacağını Açıkladı

MARIO LEMİNA, GALATASARAY’DA KALDIĞINI AÇIKLADI

Süper Lig’in önemli temsilcisi Galatasaray’ın yıldız orta saha oyuncusu Mario Lemina hakkında birçok kulüp menajerinin temasa geçtiği yönünde iddialar ortaya çıkmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, bu transfer söylentileri üzerine sessizliğini bozdu ve Galatasaray’da kalacağını duyurdu.

LEMİNA’DAN AÇIKLAMA

Gabonlu orta saha oyuncusu sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak kesin bir dille Galatasaray’da kalacağını ifade etti. Lemina, “Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray’dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray’daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı.” sözleriyle transferle ilgili tartışmaları sonlandırdı.

PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ

Lemina’nın, Galatasaray ile 2026 yılına kadar olan sözleşmesi bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği dönemde 46 maçta sahne alarak 2 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi.