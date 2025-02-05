Lemina Sonrası Transfer Hedefi: Goglichidze

GALATASARAY’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Tüm gücüyle devam eden Galatasaray transfer çalışmaları, Michy Batshuayi’nin Eintracht Frankfurt’a satışıyla hız kazanmış durumda. Sarı-Kırmızılı ekip, bu satıştan elde edilen gelirle Mario Lemina’yı kadrosuna katma hazırlığındayken, stoper transferi üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Avrupa’da transfer dönemi kapanmadan önemli oyuncularla yollarını ayıran Galatasaray, yeni transferler için harekete geçti.

Lemina’nın Transferi ve Hedefler

Fenerbahçe’den bonservis bedeli olmaksızın transfer edilen Michy Batshuayi, hem son dakika golleriyle takıma katkı sağladı hem de kulübe maddi kazanım sağladı. Batshuayi, 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Frankfurt’a satılırken, gelen para Mario Lemina transferinde kullanılacak. Uygun şartlarla sezon sonunda Wolverhampton ile sözleşmesi bitecek Gabonlu orta saha oyuncusu 2.5 milyon Euro’ya alınacak. Lemina ile 3.5 yıllık bir kontrat imzalanması planlanıyor. Ayrıca, Lemina’nın Adana Demirspor ile oynanacak maçta takıma katkı sağlaması bekleniyor.

Wolves Sportif Direktörü Matt Hobbs, “Lemina, Galatasaray’ın onunla ilgilendiği andan itibaren Galatasaray’ı düşünüyordu. Önünde duramazdık. Artık o, Galatasaray’ın oyuncusu” diyerek transferi doğruladı. Galatasaray’da geçirdiği süre boyunca 165 maçta forma giyen Lemina, sadece 17 karşılaşmayı kaçırdı. Sadece 2 maç sakatlık nedeniyle oynayamayan Lemina, bu dönemde “Kronik sakat” eleştirlerine güçlü bir yanıt verdi.

Defansif Takviyeler Üzerinde Çalışmalar

Cim Bom, stoper Victor Nelsson’la yolları ayırdıktan sonra savunma hattını güçlendirmek için 1 veya 2 yeni transfer yapmayı düşünüyor. Ara transfer döneminde stoper alternatifleri elden kaçıran Galatasaray, bu kez rotasını İtalya’ya çevirmiş durumda. Fanatik’te yer alan habere göre, 20 yaşındaki Gürcü stoper Saba Goglichidze, kulübün radarına girdi. Empoli formasını giyen genç oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Saba Goglichidze, Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nde Ajax’a karşı oynadığı gün menajerler tarafından kulübe önerilmişti ancak o dönem Milan ve Roma ile de görüşen genç stoper, Galatasaray’ın teklifini kabul etmemişti. Şimdi, Avrupa’daki transfer döneminin kapanmasıyla birlikte Galatasaray, Goglichidze için yeniden teklif yaparak genç savunmacıyı kadrosuna katmayı planlıyor.