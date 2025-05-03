Lemina, Torreira’dan Memnuniyet Duyuyor

LEMİNA’DAN TORREİRA HAKKINDA ÖVGÜLER

Galatasaray’ın Gabonlu orta saha oyuncusu Lemina, “Lucas Torreira çok iyi bir form tuttu. Form tutması takıma da yaradı. İyi bir denge oluşturduğunu düşünüyorum. Onun için çok mutluyum” açıklamasıyla takım arkadaşına duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Süper Lig’in 34’üncü haftasında Galatasaray, evinde Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Maç sonrası Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

AGRESİF OYUN SERGİLEDİK

Lemina, gösterdikleri performansı öne çıkararak, “İyi bir oyun sergiledik. Maçı agresif bir şekilde kazandık. Sahada tutkumuzu gösteriyoruz. İyi bir şekilde oynamaya devam edeceğimizi düşünüyorum. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki oyuncu, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Defans hattında sağlam bir temel kurduk. Abdülkerim, Davinson ve Muslera ile iletişimimiz çok iyi. İyi iş çıkarttığımızı düşünüyorum. Bu durum hücum hattına da yarıyor. Bizim sağlam durmamız, ilerideki oyunculara pozitif katkı sağlıyor.”