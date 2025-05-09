Leon Açıkalın Tarih Yazdı Golfte

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ GOLFÇÜLERİ ANTALYA’DA BULUŞUYOR

Dünyanın önde gelen golfçülerini bir araya getiren Turkish Airlines Open’da ikinci gün sonuçlandı. Fransız oyuncu Martin Couvra, ikinci gün sonunda liderliğini korudu.

AÇIKALIN TARİH YAZIYOR

8-11 Mayıs tarihleri arasında Antalya Regnum Carya Golf Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvanın ikinci raundunu başarıyla geçen profesyonel Türk sporcu Leon Açıkalın, bu organizasyonda Türk golf tarihine önemli bir katkı sağladı. Toplam 2 milyon 750 bin dolar ödüllü turnuvanın ilk gününde Güney Afrikalı Robin Williams ve Alman Tiger Christensen ile birlikte zirveyi paylaşan Açıkalın, ikinci raundu 66 vuruşla (-5) tamamlayarak 131 vuruşla (-11) liderliğe yükseldi. 22 yaşındaki Couvra ise sezon içerisinde katıldığı dokuz turnuvada üç kez ilk beşe girmeyi başardı ve Belek’te en büyük kupayı kazanma hedefiyle sahaya çıkacak.

Güney Afrikalı Wilco Nienaber, 65 (-6) vuruşla günün en iyi skorunu elde ederek toplamda 133 vuruşla (-8) Couvra’nın iki vuruş gerisinden ikinci durumda yer aldı. Daha önce iki kez ikinci olan Çinli Haotong Li, lider Couvra’nın üç vuruş gerisinde üçüncü güne başlayacak.

AÇIKALIN, GOLF TARİHİNE GEÇTİ

Turkish Airlines Open, DP Dünya Turu’nun Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliği taşıyor. Leon Açıkalın, turnuvada mücadele eden yedi Türk oyuncudan biri olarak büyük bir başarıya imza attı. Ağustos’la birlikte golf kariyerine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam eden Açıkalın, bu turnuvaya katılan ilk Türk golfçü olarak tarihe geçti. Organizasyon, 11 Mayıs Pazar günü kazananı belirleyecek ve turnuvayı birinci bitiren oyuncu 467 bin 500 dolar kazanacak.