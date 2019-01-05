Leonardo Di Caprio ifade verdi

Dünyaca ünlü aktör Leonardo Di Caprio, Malezya’daki yolsuzluk soruşturmasına yardımcı olmak amacıyla ifade verdi.

ABD’li aktör Leonardo DiCaprio’nun, Malezya’da eski Başbakan Necip Rezak’ın adının karıştığı Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında ABD mahkemesinde ifade verdiği bildirildi.

Washington Post gazetesinin haberine göre ünlü oyuncu, geçen aylarda ABD Adalet Bakanlığının 1MDB yolsuzluğuyla alakalı bir süredir yürüttüğü hukuki incelemeye katkı sağlaması için Washington DC’deki mahkemeye gizlice ifade verdi.

Gazeteye konuşan Adalet Bakanlığı yetkilisi, DiCaprio’nun ifadesinde ne konuştuğunu açıklamadı fakat ünlü oyuncunun bir süredir hukuki sürece ifadeleriyle katkı sağladığını ve bu konuda adaletin sağlanması için mahkemeye yardımcı olduğunu belirtti.

NTV