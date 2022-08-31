Leonardo DiCaprio 5 yıllık sevgilisinden ayrıldı

Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio, 5 yıllık sevgilisi Camila Morrone’den ayrıldı.

‘The Revenant’, ‘The Wolf of Wall Street’ ve ‘Titanic’ gibi yapımlarla dünya çapında tanınan Leonardo DiCaprio (47) ile beş yıldır aşk yaşadığı model ve oyuncu Camila Morrone (25), ilişkilerini noktalama kararı aldı. DiCaprio’ya yakın kaynaklar ikilinin kötü bir şekilde ayrılmadığını belirtirken, Oscar ödüllü aktörün 25 yaşından büyük kadınlarla aşk yaşamadığı iddiaları bir kez daha gündeme geldi.

Beş yıldır aşk yaşadığı Camila Morrone’den 22 yaş büyük olan ABD’li aktör Leonardo DiCaprio, genç model ile ilk kez 2008 yılında, Camila henüz 12 yaşındayken tanıştı. Morrone’nin annesi Lucila Solá ile yıllarca aşk yaşayan Al Pacino tarafından tanıştırıldılar ve Leonardo, görünüşe göre yıllarca aile ile arkadaş kaldı.

Leonardo ve Camila, Cannes Film Festivali’nden birkaç gün önce oyuncunun model Nina Agdal’dan ayrılmasının ardından 2017’de resmen bir araya geldi. İkili, ertesi yıl Ellen DeGeneres’in doğum günü partisine birlikte gitti ve ilerleyen zamanlarda beraber Coachella’ya katıldı.

2018’in ilerleyen zamanlarında, anonim bir kaynak People’a konuşarak; ikilinin ‘son derece ciddi ve çok aşık’ olduklarını ve ‘nişanlanma hakkında konuştuklarını’ söyledi. Kaynak, Leo’nun ‘bir kadını hiç bu şekilde sevmediğini’ ve hatta yeni aşkıyla çocuk sahibi olmayı düşündüğünü de iddia etti.

DailyMail’de yer alan habere göre; 2019’da ise, hem Camila’nın hem de kendisinin Cannes Film Festivali’nde gösterimi yapılacak filmlerinin olması, DiCaprio’nun birlikte poz vermeme konusundaki kararlığını zorladı. Ancak yine de ikili, Cannes’a birlikte katılmadı ve Leonardo, Camila’yı ‘kız arkadaşı’ olarak tanıtmadı.

OSCAR TÖRENİNDE BİRLİKTE OTURDULAR

İkili, 2020’de kırmızı halıda ayrı ayrı yürümeye devam ettiler, ancak o yıl Oscar töreninde birlikte oturduklarında ilk kez bir çift olarak kamuoyu önüne çıktılar. Aralık ayında E! News, ikilinin büyük bir adım atarak birlikte yaşamaya başlayacaklarını bildirdi.

Leo ve Camila, 2022 yılı boyunca oldukça aşk dolu ve birbirlerine bağlı görünen bir portre çizdi. DiCaprio, Morrone’nin köpeklerini tek başına yürüyüşlere çıkarırken bile görüldü.

YOLLARINI AYIRDILAR

Ancak tüm bunlara rağmen 16 Haziran’da 25 yaşına giren Camila Morrone, Leonardo DiCaprio’nun hiçbiriyle 25 yaşını geçtikten sonra ilişkisini devam ettirmediği eski kız arkadaşlarının arasına katıldı. DiCaprio ve modellikten aktrisliğe geçen kız arkadaşı Morrone’nin, beş yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdıkları bildirildi.

Ünlü isme yakın kişiler, Leo ve Camila’nın son zamanlarda birbirlerinden uzaklaştığını ve ikilinin kötü bir şekilde ayrılmadığını söyledi.

’25 YAŞIN ÜZERİNDEKİLERLE AŞK YAŞAMIYOR’ İDDİASI

DiCaprio’ya yakın bir kaynak Salı günü The Sun’a konuşarak; 47 yaşındaki Akademi Ödülü sahibi oyuncu ve 25 yaşındaki güzelin ilişkilerini bu yazın başlarında ‘sessizce’ sonlandırdığını iddia etti.