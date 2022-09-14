Geçtiğimiz günlerde 5 yıldır beraber olduğu genç sevgilisinden ayrılan dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun yeni aşkı şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde model Camila Morrone ile 4 yıllık birlikteliğine son veren Leonardo DiCaprio, son dönemin en popüler modellerinden Gigi Hadid ile ilk defa beraber görüntülendi.

Görüşmeye başladıkları iddia edilen çift, New York’ta bir partide samimi bir şekilde konuşurken görüntülendi.

DailyMail’in haberine göre 47 yaşındaki oyuncu ve Hadid’in ‘işleri ağırdan aldığı’ biliniyor.

25 ÜSTÜ KADINLARLA ÇIKMIYOR

DiCaprio’nun birlikteliklerinin hep kendinden yaşça küçük kadınlarla olması üzerine sosyal medyada pek çok espri yapılmıştı.

Oyuncunun 2017’den beri birlikte olduğu Camila Morrone yakın zamanda 25 yaşına girmişti. Modelin 25 yaşını geçmesinin ardından gelen ayrılık haberi, oyuncunun 25 yaş üstü kadınlarla çıkmadığı teorisini güçlendirdi.

Ünlü model ise 27 yaşında. Oyuncunun birlikte olduğu tüm kadınlar içinde Hadid, en büyükleri oluyor.