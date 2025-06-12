Leroy Sané, Almanya’da doğdu

LEBOU HİKAYESİ

Dünyaca tanınan futbolcu Leroy Sané, Galatasaray ile bağlantılı olarak gündeme geliyor. Hızı, yeteneği ve gol atma becerisiyle modern futbolun en göz alıcı kanat oyuncularından biri olarak öne çıkıyor. “Leroy Sané Türk mü, annesi babası nereli?” sorularıyla merak ediliyor. Leroy Sané, 11 Ocak 1996’da Almanya’nın Essen şehrinde dünyaya geliyor. Genç yaşta futbola yönelen Sané, Avrupa’nın en yetenekli kanat oyuncuları arasında yer alıyor.

KARİYERİNE START

Futbolculuk kariyerine Schalke 04 altyapısında adım atan Sané, 2014 yılında A takımında forma giymeye başlıyor. Kısa sürede dikkatleri üzerine çeken oyuncu, 2016’da İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City’ye transfer oluyor. Pep Guardiola’nın yönetiminde gelişimini sürdürerek, birçok kupa kazanıyor. 2017-2019 yılları arasında gösterdiği performansla önemli bir yıldız haline gelen Sané, hızı, dripling yeteneği ve oyun zekası ile takımın vazgeçilmez parçalarından biri oluyor.

2020 yılında Almanya’ya dönerek Bayern Münih ile sözleşme imzalayan Leroy Sané, burada da etkileyici performansını sürdürüyor ve Bundesliga’da önemli başarılara imza atıyor. Özel yaşamına gelince, Leroy Sané uzun bir süredir model Candice Brook ile birlikte ve çiftin bir kız çocuğu bulunuyor. Sané’nin kökeni hakkında hâlâ net bir bilgi yer almıyor.