Leroy Sane, Galatasaray’a geldi

TARAFTARLARIN COŞKUSU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkınca taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” poz verdi. Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın etkileyici atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.

TRANSFER KARARIMIN NEDENİ

Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” diye konuştu. Açıklamalarından sonra kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane, Almanya ekibi Bayern Münih ile olan sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona ereceğini de vurguladı.