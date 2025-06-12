Leroy Sane, Galatasaray’a Geldim

TARAFTARLARDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminal kapısından çıktıktan sonra taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” poz verdi.

Havalimanında basın mensuplarına konuşan Sane, önceki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisini çok etkilediğini dile getirdi: “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.”

Sane, Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklifler aldığını belirterek, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından Sane, kulüp yetkilileri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Sane’nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi ise 1 Temmuz’da sona erecek.