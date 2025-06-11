Leroy Sane, Galatasaray’a Geliyor

LEYHİ SANE’NİN İSTANBUL’A GELİŞİ

Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Leroy Sane’nin Galatasaray ile imzaladığı anlaşma kesinleşti ve İstanbul’a geliş tarihi netleşti. A Spor’un aktardığı bilgilere göre, yıldız futbolcu bu akşam İstanbul’a varacak. Sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Sane’nin Sarı-kırmızılı takımla resmi işlemlere başlaması için hazır olduğu belirtiliyor.

MALİ DETAYLAR VE SÖZLEŞME

Sane’nin transferi ile ilgili mali bilgiler de ortaya çıktı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık bir sözleşme imzaladı. Sane’nin yıllık net maaşı 9 milyon euro olacak. Bu miktarın yanı sıra Galatasaray, futbolcuya imza parası da ödeyecek.

GEÇTİĞİ SEZONKİ PERFORMANSI

Bayern Münih forması ile bu sezon toplamda 45 maça çıkan Leroy Sane, 13 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi. Bu etkileyici istatistikleri, onun Galatasaray için büyük bir katkı sağlayacağını gösteriyor.