Leroy Sane, Galatasaray Atmosferini Sevdi

ALMAN YILDIZIMIZ SANE TARAFINDAN COŞKUYLA KARŞILANDI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelmesi sonrası büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminalden çıktığında taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” pozu verdi.

MAÇ ATMOSFERİ TRANSFER KARARIMI ETKİLEDİ

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih forması giyerek Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisini oldukça etkilediğini ifade etti. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” dedi.

GALATASARAY’IN BÜYÜKLÜĞÜNÜN CİDDİ GÜCÜ

Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklifler aldığını söyleyen Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana olan ilgi beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a kesin bir şekilde geldim.” şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek.