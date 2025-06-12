Leroy Sane, Galatasaray’ı çok etkiledi

ALTERNATİF HAVADA KARSILAMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşku ile karşıladı. Sane, terminalden çıktığında taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” poz vererek bu anı ölümsüzleştirdi.

MAÇ ATMOSFERİ TRANSFERDE ETKİLİ OLDU

Havalimanındaki basın mensuplarına açıklama yapan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinin kendisinde büyük bir etki bıraktığını dile getirdi. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” sözleriyle hislerini ifade etti.

Galatasaray dışında başka kulüplerden teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrılan Sane’nin, Almanya ekibi Bayern Münih ile olan sözleşmesinin 1 Temmuz’da sona ereceği biliniyor.