Spor

Leroy Sane, Galatasaray’la Maça Çıkmak İstiyor

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GALATASARAY TARAFTARINDAN COŞKULU KARŞILAMA

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Alman kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir coşkuyla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkınca taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” pozu verdi. Havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinden çok etkilendiğini belirtti.

TRANSFER KARARINDA ETKİLİ ATMOSFER

Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” dedi. Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” ifadelerini kullandı. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 1 Temmuz’da sona erecek.

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