Leroy Sane, Galatasaray Taraftarı’na Merhaba Dedi

SARIKIRMIZILI TARAFTARLARIN COŞKUSU

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla gelen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkarken taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” çektirdi.

GEÇEN SEZONUN ETKİSİ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçın atmosferinden oldukça etkilendiğini ifade etti. Sane, “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” dedi.

DİĞER TEKLİFLER VE GALATASARAY’A GEÇİŞİ

Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” şeklinde konuştu. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle havalimanından ayrılan Sane’nin Bayern Münih ile sözleşmesi, 1 Temmuz’da sona erecek.