Leroy Sane, Galatasaray Taraftarına Selamladı

ALMAN FUTBOLCUSUNUN COŞKULU KARŞILANMASI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Almanya vatandaşı 29 yaşındaki kanat oyuncusu Leroy Sane’i özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne gelmesinin ardından büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkmasından sonra taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” çektirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ATMOSFERİ TRANSFERİ ETKİLEDİ

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sane, “Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı çıktığım maçın atmosferinden çok etkilendim. Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY ŞARTLARI ETKİLEDİ

Sane, Galatasaray dışında diğer kulüplerden de teklif aldığını belirtti. “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim.” diyerek açıklamalarını sürdürdü. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle beraber havalimanından ayrılan Sane’nin Almanya ekibi Bayern Münih ile sözleşme süresi, 1 Temmuz’da sona erecek.