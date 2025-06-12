Leroy Sane, Galatasaray Taraftarını Bekliyor

ALMANYA’DAN GELEN YILDIZ FUTBOLCUYU COŞKUYLA KARŞILADILAR

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne özel uçakla inen 29 yaşındaki Almanya vatandaşı kanat oyuncusu Leroy Sane’i büyük bir heyecanla karşıladı. Sane, terminalin kapısından çıkarken taraftarların yönlendirmesiyle “üçlü” poz vererek coşkuyu paylaştı.

TRANSFERİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR YAPTI

Havalimanında basın mensuplarına açıklamalar yapan Sane, geçtiğimiz sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih formasıyla Galatasaray’a karşı oynadığı maçtaki atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi. “Bu transfer kararını almamda geçen maçtaki atmosferin etkisi oldu. Çok gürültülü bir ortam vardı. Bir an önce Galatasaray taraftarı karşısında maça çıkmak istiyorum,” şeklinde konuştu.

DİĞER KULÜPLERDEN DE TEKLİF ALDI

Galatasaray dışında başka kulüplerden de teklifler aldığını belirten Sane, “Galatasaray, bir bütün olarak beni etkiledi. Atmosfer, kulübün büyüklüğü ve bana ilgi göstermeleri beni etkiledi. Bu yüzden ben de Galatasaray’a emin bir şekilde geldim,” ifadesini kullandı. Açıklamalarının ardından kulüp yetkilileriyle birlikte havalimanından ayrılan Sane’nin Bayern Münih ile sözleşme süresi 1 Temmuz’da sona erecek.