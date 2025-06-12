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Leroy Sane İstanbul’a Geliyor

LEWIS SANE İSTANBUL’A GELİYOR

Galatasaray ile anlaşma sağlayan Leroy Sane, İstanbul’a gelerek Sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrolünden geçecek. Alman futbolcu, yıllık 9 milyon euro net maaş kazanacak ve Galatasaray, maaşın yanında imza parası ödeyecek.

UÇAK TAKİBİ HAKKINDA BİLGİLER

Leroy Sane, menajeri George Gardi ile birlikte İstanbul’a doğru yola çıktı. Saat 01:00 sularında İstanbul’a varması beklenen Alman futbolcu, yarın yapılacak sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeye imza atacak. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Galatasaray, Sane ile 3 yıllık bir sözleşme konusunda anlaştı.

SANE’NİN PERFORMANSI VE GELİŞİ

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 45 maça çıkan 29 yaşındaki Sane, 13 gol ve 6 asistle dikkat çekti. Sane’nin İstanbul’a gelişinin TC-SPL özel jet ile saat 01:30’da olacağı belirtiliyor. Oyuncunun İstanbul Atatürk Havalimanı’na inişi bekleniyor. Galatasaray’ın uçak takibi, 1 milyondan fazla kişi tarafından canlı olarak takip ediliyor ve bu durum rekor düzeyde bir ilgi gösteriyor.

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