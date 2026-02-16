Leroy Sane Juventus Maçında Oynamak İstiyor

leroy-sane-juventus-macinda-oynamak-istiyor

Leroy Sane, Galatasaray’a dönüş yolunda önemli bir adım atıyor. Sakatlığını atlatarak, Juventus maçıyla sahalara geri dönmek isteyen Alman yıldız, teknik ekibe duygularını aktardı. Sane, “Oynamak istiyorum. Fedakarlığa hazırım.” ifadeleriyle sahada yer alma arzusunu dile getirdi.

SON DURUMU OLUMSUZ DEĞİL

Galatasaray Teknik Direktörü, Juventus karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında Sane’nin antrenman performansını aktardı. Okan Buruk, “Leroy Sane antrenmanlara çıktı. Juventus maçında oynayabilecek durumda.” açıklamasında bulundu.

RİSK ALINMAYACAK

Bu gelişmelere göre Leroy Sane’nin, Salı günü oynanacak Juventus karşılaşmasında ilk 11’de yer alması bekleniyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 28 maçta görev yapan Sane, 6 gol ve 7 asist elde etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

