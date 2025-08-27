Letonya – Türkiye Maçı TRT Spor’da

EUROBASKET’TE LETONYA – TÜRKİYE MAÇI YAYIN DETAYLARI

Avrupa Basketbol Şampiyonası EuroBasket kapsamında gerçekleştirilecek Letonya – Türkiye karşılaşması, 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü sporseverlerle buluşacak. Letonya Türkiye maçı, spor meraklıları tarafından merakla bekleniyor. Maçın canlı yayın saati ise 18:00 olarak ilan edildi. Bu önemli karşılaşma, Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena Stadyumu’nda gerçekleşecek.

MAÇIN CANLI YAYIN KANALARI

Karşılaşma, TRT Spor aracılığıyla şifresiz bir şekilde izlenebilecek. Bu kanal üzerinden erişim sağlamak isteyenler için bazı platform seçenekleri mevcut:

– Digiturk: 86. kanal

– D-Smart: 86. kanal

– Kablo TV: 133. kanal

– Tivibu: 85. kanal

– Turkcell TV+: 70. kanal

– Türksat uydusu ve internet üzerinden izleme imkanı

Milli takımımız, Letonya ile yapacağı bu mücadelede destek bekliyor.