Levend Sarıoğlu UEFA C Kursu Başladı

AÇILIŞ TÖRENİNE YOĞUN KATILIM

TFF ve TÜFAD Denizli Şubesi işbirliğiyle 17-21 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Levend Sarıoğlu UEFA C Lisans Antrenör Kursu, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu kurs, futbolculuk kariyeriyle iz bırakan ve geçmişte Futbol Denizli İl Temsilcisi olarak görev yapan merhum Levend Sarıoğlu’nun adını taşıyor. Kınıklı Futbol Sahasında yapılan törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Denizli ASKF Başkan Vekili Muhammet Karataş, TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, Levend Sarıoğlu’nun kız kardeşi Arzu Sarıoğlu ve ailesi, antrenörler ile çok sayıda kursiyer katıldı.

Törende kürsüye çıkan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, sporda tesisleşmenin önemine vurgu yaparak, “İyi eğitimcilerin ve disiplinli çalışmanın başarıya ulaşmadaki kritik rolü” üzerinde durdu. Sporda şiddetin ve tartışma ortamlarının üzüntü verici olduğunu belirten İlman, antrenör adaylarına doğruluk, dürüstlük ve centilmenlik gibi ilkelerin meslek hayatlarında büyük önem taşıdığını söyledi. Ayrıca, Levend Sarıoğlu’nu bir kez daha rahmetle yadetmenin önemini vurguladı ve kursiyerlere başarılar diledi.

KURSUN ÖNEMİ VURGULANDI

Denizli ASKF Başkan Vekili Muhammet Karataş ve TÜFAD Denizli Şube Başkanı Bülent Fil, açılışta yaptıkları konuşmalarda UEFA C Antrenör Kursu’nun futbolun gelişimine katkı sağlayacağını ifade ettiler. Karataş, “Futbol her geçen gün daha profesyonel hale geliyor, bu tür eğitimler kaliteli antrenörlerin yetişmesine büyük katkı sağlıyor” dedi. Fil ise, bu kursun katılımcılara yalnızca teknik ve teorik bilgi kazandırmakla kalmayıp, futbol kültürü ve centilmenlik anlayışını aşılayacağına inandıklarını belirtti.

PLAKET TAKDİMİ VE FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Törenin sonunda, İlman, Merhum Levend Sarıoğlu anısına programa katılan Arzu Sarıoğlu ve ailesine plaket takdim etti. Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.