Levent Dölek Neden Tutuklandı? Kimdir?

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYENİNİN TUTUKLANMA NEDENİ

İstanbul Üniversitesi’nde görevli akademisyen Levent Dölek, İmamoğlu eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı ve sonrasında tutuklandı. Levent Dölek’e yönelik tutuklama kararı, eylemlerle ilgili olarak yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak ortaya çıktı. Akademisyenin durumu, sosyal medyada dikkat çekti.

LEVENT DÖLEK KİMDİR?

Levent Dölek, eğitim hayatına İstanbul Üniversitesi’nde başladı. Lisans eğitimini 1999-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde tamamladı. Ardından, 2004-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimi aldı. Son olarak, 2007-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Bölümü’nde doktora programını tamamladı. Levent Dölek, Twitter’da yaptığı açıklamada, “Bu sabah ifadem alınmadan mahkemeye sevk edildim” ifadelerini kullandı.