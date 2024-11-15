“Levent’te İsrail Konsolosluğu’na Saldırı”

OLAYIN GEÇMİŞİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Olay, gece 00.15 sıralarında Levent Talatpaşa Caddesi’nde bulunan İsrail Başkonsolosluğu çevresinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya 5-6 el ateş açtı. Bu durumun hemen ardından, olay yerine birçok polis ekibi sevk edildi ve çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

EYLEMCİ KİŞİYLE POLİS ARASINDAKİ MÜDAHALE

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etme amacıyla gerçekleştirilen eylemde, şüpheli kişi polis ekiplerinin “teslim ol” çağrısına ilk başta uymayarak direndi. Bu direniş üzerine, durumu kontrol altına almak amacıyla özel harekat polisleri olay yerine sevk edildi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLE TESLİM OLMA ANI

Özel harekat polisleri, çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından operasyon düzenledi. Ekipler, havaya ateş açarak tekrar “teslim ol” çağrısında bulundu. Sonunda şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Beşiktaş Güvenlik Büro Amirliği’ne götürüldü.