Levent Üzümcü’den adaylık açıklaması

Ünlü oyuncu Levent Üzümcü, seçimlerde aday olacağı iddiası hakkında konuştu ve gelen teklifleri reddettiğini söyledi.

Oyuncu Levent Üzümcü siyasete girip girmeyeceği sorularına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Üzümcü, “Siyaset benim işim değil. Evet teklifler geldi, sağ olsunlar, kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim” dedi.

14 Mayıs seçimlerine yaklaşırken pek çok tanınmış isim de milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Milletvekili adayı olup olmayacağına ilişkin çok sayıda soru aldığını söyleyen oyuncu Levent Üzümcü de kendisine yöneltilen “Siyasete atılacak mısınız?” sorularına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Üzümcü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Beni milletvekili olmam yönünde harekete geçirmeye çalışıyorsunuz, teşekkür ederim hepinize. Ben bir tiyatro oyuncusuyum ve mesleğimi çok seviyorum. Siyaset benim işim değil. Ancak her insan siyasetin içindedir, bu da bir gerçek. Evet teklifler geldi, sağ olsunlar, kıymetli hissettirdiler. Ancak ben mesleğime devam edeceğim. Neden mi? Çünkü ben Egenin yollarını yaparken soğuktan eline İngiliz anahtarı yapışan bir işçinin çocuğuyum, 25 yıllık emeğinin sonunda şu an aldığı emekli maaşı asgari ücretin altında. Bugün 2,5 yıl vekillik yapan bir milletvekili çuvalla emekli maaşı alma hakkı kazanıyor. Bunu değiştirin o zaman belki düşünürüm.”