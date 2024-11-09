Leverkusen – Bochum Maçı Canlı Yayın Bilgisi

SPORSEVERLERİN GÜNDEMİNDEKİ MAÇ

Bochum ile Leverkusen arasındaki karşılaşma, futbol tutkunlarının merakla beklediği bir etkinlik haline geldi. Taraftarlar, Bochum – Leverkusen maçını canlı izlemek için gerekli bilgileri araştırıyor. Bu zorlu Bundesliga karşılaşmasının detayları ise oldukça heyecan verici.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Bochum – Leverkusen mücadelesi 9 Kasım 2024 tarihinde oynanacak. Maçın başlangıç saati ise 17:30 (TSİ) olarak ayarlandı.

MAÇIN YAYIN KANALI

Karşılaşma Türkiye’de beIN Sports kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı beIN Sports ekranlarında takip edebilecek.

TAKIMLARIN DURUMU VE İSTATİSTİKLER

Bayer Leverkusen, bu sezon Bundesliga’daki başarılı performansıyla dikkat çekiyor. Öte yandan Bochum, kendi sahasında iyi bir sonuç almak için mücadele verecek. Bochum – Bayer Leverkusen maçı, Vonovia Ruhrstadion Stadı’nda gerçekleştirilecek. Maç öncesinde iki takımın sakat ve cezalı oyuncuları ve öne çıkan istatistikleri hakkında daha fazla bilgi için yayıncı kanalın ve kulüplerin sosyal medya hesaplarını takip edilebilir.