Leyla 27. Bölüm Full HD İzleme Linki

YENİ İZLEYİCİLER İÇİN GÜNDEMDEKİ DİZİ

Brezilya’da izlenme rekorları kıran ‘Avenida Brasil’ dizisinden uyarlanan ‘Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…’ 26 Mart Çarşamba günü NOW TV’de yayınlanarak izleyiciyle buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle hayatı altüst olan Leyla’nın, üvey annesinden intikam almak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki, Leyla 27. bölüm için izleme linki var mı? Leyla 27. bölüm tek parça full HD izleme linkine ulaşmak mümkün mü?

İKİ ARA HİKAYE

Leyla, Civan ile yaşadığı yakınlığın etkisi altındadır. Bir yanda aşk, diğer yanda intikam arzusu onu sıkıştırırken, Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim yapmak zorundadır. Ayrıca, Nur ve Serap’ın güzellik merkezinde yaşadığı sürpriz olay, ikiliyi karşı karşıya getirir ve bu durum Nur ile Ferda’nın arasındaki iplerin gerilmesine neden olur. Leyla, bu gerilimi Nur’a karşı kullanmak için hızlı davranırken, asıl hamlesini Nur’la birlikte gittiği tarihi eser müzayedesinde yapmak isteyecektir.

HEYECAN DOLU FİNAL

Büyük finalde heyecan doruğa çıkarken, Leyla, Nur ve Mali’yi zor duruma sokacak bir bilgiye ulaşır ve Civan, tüm hesapları alt üst edecek gerçekle yüzleşmek zorundadır. Leyla’nın ölüm haberini alan Nur, bir sonraki planında tapuları ele geçirmeye karar verir. Civan, Leyla’nın intikamını almak için harekete geçer. Tufan’ın Leyla’yı öldürdüğü haberiyle sarsılan Yıldız ailesi, polislerin Tufan’ı gözaltına almasıyla büyük bir şok yaşar. Nur, son hamlesini Yıldız ailesini köşkten kovarak gerçekleştirir ve doğum gününde büyük bir sürprizle karşılaşır.

TÜM DÜZENE DENGESİZLİK

Tansiyonun zirveye ulaşacağı finalde, hikâyenin başlangıcı olan çöplük yeni misafirini ağırlamaya hazırdır. Leyla, Civan ile evlenerek köşke geri döner. Civan, Leyla’nın intikam duygusunun hem kendisini hem de aşklarını mahvetmemesi için çaba gösterir. Ancak Leyla, Nur’un annesi Nermin’i köşke getirerek Civan’ın tüm çabalarını boşa çıkarmayı planlar. Nur, Leyla ve Civan’ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan hazırlar. Nefeslerin tutulacağı bu finalde, Leyla’nın Nur’a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. Leyla dizisi bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.