Leyla 28. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

KÜÇÜK YAŞTA YAŞANAN KAYIP

Küçük yaşta annesini kaybeden ve yalnızca babasıyla hayatına devam eden Leyla’nın dünyası, babasının yeniden evlenmesiyle altüst oluyor. Üvey annesi Nur, Leyla’yı bir çöplüğe terk ettikten sonra, genç kız yıllar boyunca pek çok zorlukla mücadele ediyor. Zamanla bu acı dolu geçmişini geride bırakma kararı alarak, Nur’dan intikam almak için geri dönmeye hazırlanıyor.

AŞK VE İNTİKAM ARASINDA KALMAK

Leyla, Civan ile arasında gelişen yakınlaşmanın etkisi altındayken, aşk ile intikam arasında kalıyor. Civan da Leyla ve Ceren arasında bir seçim yapma aşamasında bulunuyor. Bir diğer yandan, Nur ve Serap arasında güzellik merkezinde gerçekleşen beklenmedik bir olay, ikiliyi karşı karşıya getirirken, bu durum Nur ve Ferda’nın dostluğunu da zayıflatıyor. Leyla, bu gerilimi kendi lehine kullanmakta gecikmez ve asıl planını Nur ile birlikte gerçekleşecek tarihi eser müzayedesinde uygulayacaktır.

BÜYÜK FİNALDE ŞOKE EDİCİ GELİŞMELER

Heyecanın arttığı büyük finalde, Leyla Nur ve Mali’yi zor duruma sokacak önemli bir bilgiye ulaşırken; Civan, tüm planları alt üst edecek bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor. Nur, Leyla’nın ölüm haberiyle yeni planlarını devreye sokarak tapuları ele geçirmeyi hedefliyor. Bu arada, Leyla’nın intikam duygusuyla hareket eden Civan da duruma müdahale etmeye çalışıyor.

Tufan’ın Leyla’yı öldürdüğü haberi, Yıldız ailesini sarsıp şok edici bir duruma yol açıyor. Tufan’ın polisler tarafından gözaltına alınmasıyla bu durum daha karmaşık hale geliyor. Nur, son hamlesini Yıldız ailesini evlerinden atarak gerçekleştirirken; doğum gününde beklenmedik sürprizlerle karşılaşıyor. Finalde, tüm hikayenin merkezinde yer alan çöplükte yeni misafirler yer alacak.

FRAGMAN GÜNCELLEMESİ

Leyla’nın 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Leyla dizisi fragmanlarını Now TV platformlarından izleyerek takip edebilirsiniz. Leyla, Civan ile evlenerek köşke geri dönüyor. Ancak Civan, Leyla’nın intikam tutkusu yüzünden hem kendisini hem de ilişkilerini mahvetmemek için mücadele ediyor. Leyla, Nur’un annesi Nermin’i köşke getirerek Civan’ın tüm çabalarını boşa çıkarıyor. Nur, Leyla ve Civan’ın düğününü sabote etmek için tehlikeli bir plan yapıyor. Tansiyonun tavan yapacağı bu finalde, Leyla’nın Nur’a yaptığı sürpriz hamle tüm dengeleri sarsacak. Leyla dizisinin bölümlerini de Now TV platformlarından izleyebilirsiniz.