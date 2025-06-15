Leyla, Adalet İçin Mücadele Ediyor

DİZİ HAKKINDA BİLGİ

Brezilya’da yayımlandığı dönemde büyük izlenme rekorları kıran “Avenida Brazi” dizisinden uyarlanan “Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…” dizisi, 5 Mart Çarşamba günü NOW TV’de izleyicileriyle buluştu. Dizinin hikayesi, küçük yaşta annesini kaybeden ve babasının yeniden evlenmesiyle birlikte hayatı altüst olan Leyla’nın, üvey annesinden intikam almak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

LEYLAA 36. BÖLÜM İLE İLGİLİ DETAYLAR

Leyla’nın 36. bölüm izleme linki arayanlar için dizinin heyecan dolu gelişmeleri dikkat çekiyor. Leyla, Mali’nin Nur’u neyle tehdit ettiğini öğrenmek için harekete geçiyor. Bu sırada Nur, Mali’deki görüntüleri ortadan kaldırmak için Güzide’ye sürpriz bir teklif yapıyor. Leyla’nın kendisine verdiği mühletle köşeye sıkışan Tufan ise Takoz’la yaptığı planı devreye sokuyor.

KİŞİSEL BAŞARI VE ZOR SÜREÇLER

Dizinin finalinde Civan, Leyla’ya karşı kurulan tuzağı bozmak için zamana karşı yarışıyor. Leyla ise adım adım ölüme doğru ilerliyor. Leyla, Nur ve Mali’nin hayatları Yıldız Köşkü’ndeki ayrılığın ardından bu kez Köroğlu Yalısı’nda kesişiyor. Nur, yeni hikayesi ve rolüyle kâhya yardımcısı olarak çalışmaya başlamışken, aile gerçek amacından ve Nur’un kimliğinden habersizdir.

Nur, renkli ve gizemli aile üyelerini tanımaya çalışırken, Leyla ve Mali’nin şantajlarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyor. Mali, Nur’un kendisini yalıya alması için baskı yaparken, Leyla uçakta tanıştığı aile üyesi Eren’i korumak için Nur ile karşı karşıya geliyor. Eren’in kim olduğunu ve annesi Handan’ın nasıl öldüğünü öğrendiğinde Leyla büyük bir şok yaşıyor.

SÜRPRİZ GELİŞMELER

Köroğlu Yalısı’nın patronu Vedat Köroğlu’nun ölüm tehlikesi, tüm dikkatleri Nur’a yönlendiriyor. Civan’ın hastalığının son evreye girmesi herkes için derin bir sarsıntı yaratıyor. Nur, yıllar sonra hayatına giren ablası Handan’dan Civan’ı kurtaracak bir teklif alıyor. Bu tehlikeli teklifi kabul ederken ona yardım edecek kişi ise Leyla oluyor. Tansiyonun zirveye ulaşacağı bölüm finalinde Nur ve Leyla, Civan’ı kurtarmak için omuz omuza savaşacaktır. Leyla dizisi bölümlerini NOW TV platformlarından izleyebilirsiniz.